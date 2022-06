Nyt drama i gangbang-sag

Den rufferi-tiltalte Per Zeidler har taget sine ting og har forladt retslokalet i Aalborg i protest over BT og Ekstra Bladet

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Sagen mod den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler har udviklet sig kaotisk, idet den rufferi-tiltalte har forladt retslokalet i protest over, at BT og Ekstra Bladet har offentliggjort artikler fra retsmødet.

- Jeg må gøre retten opmærksom på, at der er sket en overtrædelse af forbuddet mod at live-blogge her inde fra retsmødet. Jeg har lige kunnet sidde og se, at et medie live-blogger, siger den tiltaltes forsvarer, advokat Henrik Garlik.

Derefter forlod dommer Lene Holm Trøst og domsmændene retslokalet for at få overblik over, hvad der er op og ned i sagen.

- Alle I journalister gør bare som det passer jer, skam jer, lød det temperamentsfuldt fra Per Zeidler, efter at han havde sagt farvel og tak for i dag til de øvrige tilstedeværende.

I går skabte den rufferi-tiltalte Per Zeidler også drama i retten, da han forlangte, at en person på pressepladserne skulle forlade lokalet. Foto: EB Faxemile

Da dommer Lene Holm Trøst og domsmændene returnerede få minutter senere, konstaterede dommeren:

- Vi kan se, at Ekstra Bladet har publiceret en artikel her fra retsmødet klokken 10.20 og BT en artikel klokken 11.

Ekstra Bladets artikel er publiceret, efter at den kvindelige undercover-journalist, der blev afhørt som den første i formiddag, havde afgivet forklaring. Siden har yderligere to mandlige og et kvindeligt vidne afgivet forklaring.

Medier protesterer

Der kom dog ikke umiddelbart nogen afklaring på den usædvanlige situation, og derfor begærede Per Zeidlers forsvarer, Henrik Garlik, at der blev afsagt en kendelse om et forbud mod at referere tekst fra retten.

- Det kan ikke afvises, at der er sket en krænkelse af byrettens kendelse fra i går (mandag) om forbud mod at live-blogge fra retten, siger Henrik Garlik, der også selv ønsker klarhed over, hvorvidt et forbud imod at live-blogge er at sidestille med offentliggørelse af hele artikler.

Det mener de i alt seks tilstedeværende repræsentanter fra medierne ikke, og de har nedlagt protest mod, at der ikke må offentliggøres hele artikler fra retsmødet.

Således er retten på ny hævet, mens dommer og domsmænd tager stilling til begæringen fra forsvarer Henrik Garlik.

Per Zeidlers kandidatur til kommunalvalget i 2017 blev aflyst, da han blev afsløret i sine sexorgier. Her er det Kanal 5, der i 2019 undersøgte Zeidlers foretagende.

