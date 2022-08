Nyt drama: Sur Freya jagter badegæst

Hvalrossen Freya har den sidste tid raseret og skabt kaos i Oslofjorden.

Nu er den 600 kilo tunge hvalros igen på spil. Torsdag formiddag melder politiet i Oslo nemlig, at den aggressive hun-hvalros har jagtet en badende gæst ved halvøen Kadettangen vest for den norske hovedstad.

Politikredsen advarer samtidig andre badegæster om at holde afstand til det iltre havpattedyr.

'Vi har fået besked om, at hvalrossen Freya er ankommet til Kadettangen og netop har jagtet en person, der badede. Den opførte sig lidt sur og 'hvæsende'. Vi har en politibåd på vej for at sikre, at badende holder afstand til dyret', skriver politiet i et tweet.

Kendis-hvalrossen

Den destruktive og aggressive hvalros Freya er det sidste havpattedyr, du har lyst til at møde på en mole i de sene nattetimer.

Hvalrossen er blevet kendt i store dele af Skandinavien, efter den har kapret en båd og dræbt en svane i lystbådehavnen Frognerkilen i Oslo.

Hvalrossen har været på langfart og begyndte allerede i juni at skabe problemer i omkring Kragerø godt 150 kilometer syd for Oslo.

Tidligere på sommeren kunne Ekstra Bladet også berette, at kendissen gennem vinteren og foråret gæstede både Hvide Sande, Thyborøn og Hirtshals i Danmark.

Foto: Tor Erik Schrøder

Freya har gennem sommeren ikke efterladt de både, hun 'lånte', i samme stand efterfølgende. Foto: Tor Erik Schrøder

Bliver stresset

Det gør ikke situationen mindre farlig, at Freya er blevet en kendis i sommervarmen. Det får nemlig nordmænd til at strømme til for at tage billeder af den. Det har fået Oslo kommune til officielt at advare om, at man ikke må komme nærmere end ti meter på Freya.

- Freya skal slappe af i op til 20 timer om dagen. Når hun hele tiden bliver stresset af folk og deres tilstedeværelse, er det jo ikke godt for dyret, har hvalrosekspert Rune Aae tidligere fortalt til VG.