Nyt festival-kaos: Angreb politiet med slagvåben

Politiet er massivt til stede i Bergen efter voldelige optøjer i forbindelse med et eritreisk arrangement

Politihelikopteren flyver over centrum, og der er kastet glasflasker og jernrør mod både demonstranter og politiet.

Den norske by Bergen er lørdag på den anden ende, efter hundredvis af demonstranter har forsøgt at sætte en stopper for en festival arrangeret af en eritreisk forening, der markerer befrielseskrigen mod Etiopien - og som ifølge demonstranterne er en støtteerklæring til regimet i Eritrea.

Det skriver flere norske medier, herunder VG og NRK.

Det er ikke mere end en måned siden, at en lignende hændelse fandt sted i den svenske hovedstad, Stockholm, hvor hele 20 personer blev udvist efter voldelige optøjer ved en eritreisk festival.

Bevæbnet politi blokerer vejen for demonstranterne i Bergens centrum. Foto: Ritzau Scanpiz/NTB

Afviser regime-støtte

Festivalens arrangører, Den Eritreiske Forening i Hordaland, har over for VG nægtet at være tilknyttet regimet i Eritrea.

Desuden var festen godkendt af politiet.

Alligevel har demonstranterne tilsyneladende kastet eller slået med 'træbjælker, jernstænger og mursten', oplyser politiets indsatsleder John-Endre Skeie til NRK.

Demonstranterne ønsker at sætte en stopper for lørdagens fest, der markerer befrielseskrigen mod Etiopien. Foto: Ritzau Scanpix/NTB

De voldelige optøjer er blevet stoppet flere gange i løbet af dagen, og der er endnu ingen anholdte i forbindelse med sammenstødet.

Lørdag aften lyder det dog, at volden igen er eskaleret, og demonstranterne har blandt andet spærret for byens letbane.

Indtil videre lyder det ifølge NRK, at blot en enkelt person er såret.

Ved demonstrationerne i Sverige blev mere end 50 personer såret i optøjerne.