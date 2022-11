Nyt i drabssag fra Viby: 27-årig mand anholdt

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for skuddrabet på en 21-årig mand, der i marts blev fundet død i sin bil i Viby.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Anholdelsen fandt sted tirsdag formiddag, og den 27-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus onsdag klokken 9.

Den anholdte er sigtet for drab samt for besiddelse af skydevåben på et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder.

'Vi har i vores efterforskning foretaget et meget systematisk og struktureret efterforskningsarbejde. Vi har kigget timevis af videoovervågning igennem, foretaget en række vidneafhøringer og et stort antal tekniske undersøgelser, og det har alt sammen været med til at lede os frem til anholdelsen af den 27-årige', lyder det fra politiinspektør hos Østjyllands Politi Brian Voss Olsen i pressemeddelelsen.

Et tilfældigt offer

Politikredsen oplyser, at den nu anholdte 27-årige ikke har nogen form for relation til den 21-årige mand, der blev dræbt af skud den 8. marts.

'Vi har arbejdet ud fra flere forskellige hypoteser til motivet for drabet, men det var dog allerede tidligt i efterforskningen, at vi kunne fastslå, at den 21-årige var et helt tilfældigt offer. Han havde ingen relationer til det det kriminelle miljø eller til bandegrupperinger, og han har heller ingen forbindelse til den nu anholdte person', udtaler Brian Voss Olsen.

I pressemeddelelsen skriver Østjyllands Politi, at de endnu ikke kan udelukke, at drabet kan være banderelateret. Eftersom motivet fortsat er ukendt, vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre under onsdagens grundlovsforhør af hensyn til den videre efterforskning.

Offentliggjorde voldsom overvågningsvideo

21-årige Søren Koch blev den 8. marts fundet dræbt i selve krydset mellem Søndervangs Allé og Ringvej Syd i Viby J. af en patrulje, der var på vej til en anden opgave i den aarhusianske bydel.

To måneder efter drabet offentliggjorde Østjyllands Politi en 15 sekunder lang overvågningsvideo, hvor man ser en mand i lyst tøj og med skjult ansigt løbe langs vejen på Søndervangs Allé, hoppe op på en stensætning og affyre to skud med begge arme strakt frem foran sig i sydlig retning, hvorfra offeret kom kørende i sin bil.

Umiddelbart derefter drejede gerningsmanden kroppen mod højre og affyrede endnu et skud.

Herefter hoppede han ned til den sølvgå Golf Variant med en medgerningsmand bag rattet, der kørte med tændte lygter og halvvejs oppe på fortovet bag ham.