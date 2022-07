Nyt i mystisk sag: Flere skud affyret

En 29-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet for at have affyret flere skud gennem vinduer i et parcelhus i Løsning fredag nat

Store dele af fredag var Sydøstjyllands Politi massivt til stede på Kingos Alle i Løsning, hvor de fra de tidlige morgentimer havde afspærret store dele af villavejen.

Politiet var relativt tavse i forhold til, hvad de foretog sig på adressen, men oplyste, at de var ved at efterforske et 'mistænkeligt forhold'.

Nu er der nyt i sagen, da en 29-årig mand er blevet varetægtsfængslet i to uger efter et grundlovsforhør lørdag middag. Det skriver Horsens Folkeblad.

Skød gennem ruder

Den 29-årige, der ikke er fra lokalområdet, blev anholdt allerede fredag, hvor han blev sigtet for blandt andet at have skudt gennem ruderne på et hus i Løsning mellem midnat og klokken tre om natten.

Ifølge mediet er manden derfor både blevet sigtet for besiddelse af og brug af et skydevåben.

Han skulle have affyret mindst tre skud mod et parcelhus på villavejen, hvor der på gerningstidspunktet befandt sig to personer. Ingen er kommet til skade, oplyste politiet allerede fredag.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre på opfordring af anklager hos Sydøstjyllands Politi Lone Hesselmark.

- Der er oplysninger i sagen, der ikke skal ud i offentligheden, da efterforskningen endnu er i sin spæde start, fortalte hun til mediet efter grundlovsforhøret.

Den sigtede nægter sig skyldig, og har ifølge Horsens Folkeblad ikke kæret kendelsen om varetægtsfængsling.