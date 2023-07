Nyt masseskyderi i USA: Fire dræbt og flere såret

To børn på to og 13 år er blevet ramt i et skyderi i Philadelphia. Fire voksne meldes dræbt

Iført skudsikkervest og bevæbnet med en riffel har en mand natten til tirsdag dansk tid skudt og dræbt fire voksne og såret to børn i byen Philadelphia i USA.

Det oplyser politiet ifølge avisen The Philadelphia Inquirer.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 20.30 lokal tid og varede ti minutter, før det lykkedes politiet at lokalisere den mistænkte gerningsmand og anholde ham i en gyde.

På det tidspunkt gik manden, der er 40 år, rundt med en skudsikker vest og skød omkring sig.

Det oplyser politikommissær Danielle Outlaw på et pressemøde.

Børn blandt ofre

Ifølge avisen forsøgte en person at skyde gerningsmanden, inden politiet nåede frem. Begge personer er taget med til afhøring. Det er uvist, om de kender hinanden.

De dræbte er alle mænd på 20, 22 og 59 år, mens de to børn er to og 13 år. Et sidste offer er endnu ikke identificeret.

Politiets teknikere undersøger gerningsstedet. Foto: Ritzau Scanpix

Skyderiet finder sted blot et døgn efter, at der søndag blev åbnet ild mod flere af gæsterne til en havefest i byen Baltimore knap to timers kørsel fra Philadelphia.

Her blev to personer dræbt og 28 såret, heraf 14 børn.

En kvinde på 18 år blev fundet dræbt på stedet, da politiet nåede frem. En jævnaldrende mand blev hastet på hospitalet med livstruende kvæstelser, men er senere blevet erklæret død.

Jagter gerningsmænd

Øjenvidner har fortalt, at flere hundrede mennesker var samlet for at deltage i en såkaldt blokfest for beboere i lejlighedskomplekser i området Brooklyn Homes.

Over hele USA samles familier, venner og naboer disse dage for at feste og fejre landets uafhængighedsdag 4. juli. Det var i den forbindelse, at festen var arrangeret.

Baltimore har cirka 576.000 indbyggere. Alene i år har politiet i byen registreret op mod 130 drab og 300 skyderier.