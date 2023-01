Nyt om baby-bortførelse: Bedstefar løsladt

En 60-årig mand er søndag blevet fremstillet i retten for at bortføre sit nyfødte barnebarn fra Slagelse Sygehus

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Det vakte stor opsigt, da en 60-årig bedstefar lørdag aften blev efterlyst for at have bortført sit nyfødte barnebarn fra Slagelse Sygehus.

Bortførelsen skete, blot få timer efter at barnet var kommet til verden. Derfor frygtede politiet for den nyfødtes helbred.

Først blev både barnets mor, bedstemor og bedstefar anholdt, men kun den 60-årige mand er søndag blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Skulle tvangsfjernes

Den 60-årige bedstefar blev anholdt i Ringsted senere lørdag aften - heldigvis med barnet i god behold.

Til stede på tilhørerpladserne ved grundlovsforhøret var også den nybagte mor. Hun havde stadig et armbånd på fra Slagelse Sygehus.

Årsagen til, at barnet blev taget, var formentlig, at det skulle tvangsfjernes ved fødslen.

Manden nægter, at der skulle have ligget en form for planlægning bag bortførslen, men erkendte at have taget barnet i panik.