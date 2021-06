Nyt om hestevognsulykke: Vogn væltede i vending

Da en erfaren hestekusk i går afgik ved døden, var årsagen, at hestevognen væltede efter en snæver vending, hvilket skræmte hesten, så den stak i løb.

Det er den foreløbige konklusion, oplyser Midt- og Vestsjællands Politis presseafdeling i dag til Ekstra Bladet.

Den tragiske hændelse skete ved Kimmerhus i Boserup Skov ved Roskilde, hvor fire hestevogne var på udflugt søndag formiddag.

De fire vogne kørte i linje, da de blev nødt til at vende på grund af en smal sti. I vendingen væltede en af vognene med kusken, og to af hestene løb løbsk.

Den 63-årige kvinde pådrog sig ved ulykken livstruende skader og efter at være blevet fragtet til Rigshospitalet med helikopter, blev hun erklæret død, oplyste Midt- og Vestsjælland søndag eftermiddag.

To yderligere personer kom lettere til skade.

Politiet arbejder efter ulykken. Foto: Henning Hjorth

Dansk Køre Forbund, en organisation der blandt andet uddanner kuske i Danmark, skriver på deres Facebook-side, at de med sorg har modtaget oplysningen om, at kvinden, der var meget aktiv i køresporten og ligeledes medlem af foreningen Dansk Køre Selskab, er afgået ved døden. Under opslaget strømmer det ind med kondolencer fra venner og bekendte i miljøet.

Midt- og Vestsjællands politi oplyser, at en bilinspektør har været på stedet, eftersom hestevognskørsel katagoriseres som færdsel og vil udarbejde en endelig rapport.