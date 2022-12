Nyt om knivstikkeri i Roskilde: Politi efterlyser gerningsmand

Politiet efterlyser nu den mistænkte i en sag om et knivstikkeri i Roskilde, som skete torsdag aften.

Den mistænkte beskrives som en mand af udenlandsk udseende, iført mørkt tøj, maskering og bevæbnet med en ca. 20 cm lang kniv.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Politiet beder nu alle, som kunne have set personer eller køretøjer omkring Vindingevej/Ny Østergade/Københavnsvej ved 18-tiden torsdag aften, og som mener det kan have en relevans for sagen, om at tage kontakt til dem på 114.

Stabil tilstand

Det sker efter, at en 18-årig mand blev stukket ned med en kniv på Vindingevej i Roskilde.

Offeret blev stukket flere gange på kroppen, og var i første omgang voldsomt kvæstet, og blev kørt på sygehuset i kritisk tilstand. Senere kunne sygehuset dog bekræfte, at offeret nu var stabilt.

Den 18-årige var selv mødtes med gerningsmanden på en parkeringsplads, hvor forbrydelsen fandt sted.

Nu koncentrerer politiets efterforskning sig på at finde henholdsvis gerningsmanden og motivet bag forbrydelsen.

Politiet er dog fortrøstningsfulde, lød det til igår. Her udtalte vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Asger Bechstrøm til Ekstra Bladet, at 'de havde mange grene at gå ud fra'.

- Der er en masse grene vi arbejder ud af, for at bringe os tættere på en gerningsmand og et motiv.

