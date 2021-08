Nyt om mistænkeligt dødsfald

Politiet kaldte dødsfaldet mistænkeligt efter fundet af en afdød 62-årig mand i sit hjem i Gentofte fredag over middag.

Mens liget ikke indikerede, at der var sket en forbrydelse, vurderede politiet alligevel, at det var et muligt drab. Det fortalte David Borchersen, vagtchef ved Nordsjællands Politi, lørdag formiddag til TV 2 Lorry.

- Der var ikke umiddelbart noget på den afdøde, som gjorde det mistænkeligt, men der var nogle andre omstændigheder, som jeg ikke kan komme ind på af efterforskningsmæssige grunde, som gjorde, at det skulle undersøges nærmere, forklarede han.

Mistænkeligt forhold opklaret

Mandag oplyser pressekordinatoren hos Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet, at de omstændigheder der umiddelbart virkede mistænkelige er afklaret, og selvom man afventer obduktionen for en endelig konklusion, forventer man ikke længere, at der ligger en forbrydelse bag.

Byrådskandidat og optiker

Ifølge det regionale medie SN.dk er der tale om den 62-årige Bjarne Skovsbøll, optiker og indehaver af Nyt Syn på Gentoftegade, der er afgået ved døden.

Bjarne Skovsbøll var politisk engageret og var opstillet som byrådskandidat for de Konsevative i Gentofte ved efterårets kommunalvalg.

Der er ifølge SN.dk lagt blomster foran forretningen fredag eftermiddag, og flere konservative partifæller udtrykte deres sorg over den 62-åriges pludselige død.