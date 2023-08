Nyt om skudepisode: Internt opgør

Nordjyllands Politi rykkede fredag aften kort efter klokken 19 ud til skyderi i det centrale Aalborg.

Skudepisoden fandt sted ved Nyhavnsgade/Rendsburggade nær Hovedbiblioteket og storcenteret Friis.

Fredag aften 23.30 er politiet fortsat til stede, og områderne er fortsat afspærret. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor de også løfter lidt af sløret for deres teori.

'Politiet vurderer, at skudepisoden er et internt opgør i det kriminelle miljø og efterforsker fortsat intenst,' skriver de således i pressemeddelelsen.

- Vi arbejder fortsat intenst på at få helt klarhed over hændelsesforløbet, men status lige nu er, at jeg kan bekræfte, at der er afgivet flere skud, og at ingen umiddelbart er blevet ramt. Ingen med skudsår har heller henvendt sig på skadestuen p.t., lyder det fra vagtchef Bruno Brix.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: René Schütze

Annonce:

Tryghedsskabende indsats

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Meldingen fra politiet lyder, at de vil komme til at være til stedet i området nogen tid endnu, hvor både efterforskere, teknikere og hundeførere vil være at se.

Desuden vil politiet være ekstra synlige lørdag, hvor de øger deres indsats i Aalborgs gader for at genskabe trygheden i byen.

- Skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt og meget utrygt for dem, der bor i området, så vi arbejder for fuld tryk på at komme til bunds i, hvad der er foregået, siger Bruno Brix.

- Derfor beder vi også om, at de mange mennesker der gæster Aalborg her til aften sørger for at respektere vores afspærringer, så vi kan bruge vores kræfter bedst muligt, afslutter vagtchefen.