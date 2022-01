Nytårs-amok: Sigtet for at spytte og sparke betjente

Mand sigtet og varetægtsfængslet for at angribe to betjente med spark, skaller, spyt og skældsord i forbindelse med anholdelse

Ikke alle nytårsløjer falder inden for straffelovens ramme.

Det må en 42-årig århusianer sande.

Han er i weekenden blevet varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for at have hånet og udøvet vold mod to politibetjente, som nytårsaften ville anholde ham i forbindelse med en anmeldelse for at have kastet et kanonslag efter en ung mand og efterfølgende at have tildelt ham flere knytnæveslag.

Det skal have udspillet sig på Dagmar Hansens Gade i Risskov.

Manden sigtes ifølge Jakob Beyer, senioranklager hos Østjyllands Politi, for først at have spyttet og sparket ud efter en af de to betjente, og derefter for at nikket skaller mod den anden politiassistent. Han er desuden sigtet for at have råbt skældsord mod politifolkene.

- Et af ordene var 'luder'. I det hele taget er der tale om en rimeligt alvorlig sag. Manden blev varetægtsfængslet, fordi der også efter dommerens mening er en gentagelsesrisiko, siger senioranklageren.

Det indebærer, at den sigtede mand tidligere er dømt for vold.

Den voldssag, som udløste politiets udrykning, skal nu efterforskes nærmere og har ikke på nuværende tidspunkt kastet særskilte sigtelser af sig.

Også i den sag nægter den 42-årige mand sig skyldig.