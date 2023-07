Ø-drama: Spirituskørsel endte i bål og brand

Spirituskørsel, en bil i brand og sognefogeden, der må skride til anholdelse.

Et mindre drama udspillede sig ved midnatstid torsdag, hvor en bil forulykkede på en vej på Sejerø og brød i brand.

Klokken 00.05 fik Midt- og Vestsjællands Politi anmeldelsen af uheldet, som skulle have fundet sted, efter bilen også havde påkørt en hæk på en privat adresse. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Ordensmagten underrettede derfor øens sognefoged, som tog til uheldsstedet, hvor han fik kontakt til en 22-årig mand fra København.

'Den 22-årige var påvirket af spiritus og kunne mistænkes for at have været fører af personbilen på uheldstidspunktet,' skriver politiet, som i døgnrapporten beskriver hændelsen som spirituskørsel.

Sognefogeden foretog derfor en formel sigtelse og anholdelse af manden.

Det lokale brandvæsen fik slukket branden. Der var kun sket skade på bilen, skriver politiet.

Den 22-årige fik udtaget en blodprøve af den lokale læge, og han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når resultatet foreligger.