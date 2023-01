Øger tilstedeværelse efter knivstikkeri

I forbindelse med fredagens knivstikkeri på Nørrebrogade, hvor to unge mænd blev stukket ned, vælger Københavns Politi nu at øge deres tilstedeværelse i området

Fredag aften blev to unge mænd på henholdsvis 21 og 23 år stukket ned i et supermarked på Nørrebrogade i København.

De to tilskadekomne blev efterfølgende begge hastet på hospitalet. Den 21-årige var ifølge vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard kommet alvorligt til skade.

I forbindelse med fredagens knivstikkeri har Københavns Politi nu valgt at øge deres tilstedeværelse i området omkring Nørrebrogade 53.

Det meddeler politikredsen på Twitter lørdag aften.

- Vi øger vores tryghedsskabende tilstedeværelse i området og vil fortsat være meget synligt til stede og i dialog med borgerne i området, skriver Københavns Politi.

Flere knivstikkerier: Tre personer er kommet til skade i København fredag aften. Video: Kenneth Meyer Nørrebro fredag d. 27. januar

Uden for livsfare

Hovedstadens politikreds kan samtidig oplyse, at de to mænd, som blev stukket ned fredag, begge er uden for livsfare.

Sagen bliver fortsat efterforsket af politiet.

Hvis der er vidner til fredagens hændelse, som endnu ikke har været i kontakt med Københavns Politi, bedes de henvende sig til politikredsen via telefonnummeret 114.

Et tilfældigt offer

Fredag aften kunne Bjarke Dalsgaard fortælle, at det umiddelbart så ud til, at den ene af de to tilskadekomne, den 23-årige mand, var et tilfældigt offer.

Der var ingen anholdte fredag, og politiet meddelte, at der blev efterforsket bredt.

Lørdag er der endnu ikke forlydender om nogen anholdelser.