Øget elforbrug om natten bekymrer brandfolk: Husk røgalarmen

Stigende priser på el har fået danskerne til at rykke en større del af elforbruget til aften- og nattetimerne, hvor elprisen ofte er lavere.

Men selv om det gavner elregningen, er det ikke nødvendigvis godt for brandsikkerheden.

Sådan lyder det fra Danske Beredskaber - sammenslutningen af de kommunale beredskabsenheder.

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil bruge strøm, når det er billigt. Men ud fra en brandsikkerhedsmæssig vinkel er det faktisk ikke særlig hensigtsmæssigt, at man bruger elapparater eller lader batterier op om natten, hvor man ikke har dem under opsyn, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.

Risikoen er, at en kortslutning eller en fejl i elapparatet ikke bliver opdaget, og det kan resultere i brand, lyder det fra Bjarne Nigaard.

Brancheorganisationen Green Power Denmark offentliggjorde tidligere på efteråret tal, der viser, at danskerne har ændret på forbrugsmønsteret i lyset af de stigende elpriser.

Tallene viste, at en større del af elforbruget er rykket til de sene timer mellem klokken 22 om aftenen og klokken 02 om natten.

Dermed flyttes en del af forbruget fra tidsrummet mellem klokken 17 og klokken 20, som elselskaberne normalt kalder 'kogespidsen'.

Det er det tidspunkt, hvor familierne typisk laver mad, og hvor elprisen ofte er højest.

Mindst én gang om ugen rykker brandvæsenet ud til en brand forårsaget af en tørretumbler.

- Vi kan endnu ikke i vores statistikker se en voldsom stigning i brande i elapparater om natten. Men vi kan godt være nervøse for, at hvis tendensen fortsætter, så vil det resultere i flere brande, siger Bjarne Nigaard.

Vil man have vaskemaskinen eller tørretumbleren til at køre om natten for at spare strøm, bør man ifølge sekretariatschefen gardere sig med en røgalarm.

- Vores kraftigste anbefaling er, at hvis man vil bruge strøm om natten og ikke har mulighed for at overvåge det, der nu er i gang, så få en røgalarm.

- En røgalarm, der virker, er den bedste og billigste livsforsikring, man kan få. Hvis noget går galt, vil den vække folk, og man kan komme ud i tide, siger Bjarne Nigaard.

Cirka 75 procent af de danske hjem er udstyret med en eller flere røgalarmer.