Øget trussel: Sverige hæver beredskabet

Den svenske trusselsvurdering er forværret i kølvandet på de mange koranafbrændinger i Sverige, der har skabt oprør i særligt muslimske lande verden over.

Det vurderer den svenske efterretningstjeneste, Säkerhetspolisen, der fredag aften indleder en såkaldt 'national særlig begivenhed', hvor beredskabet øges, og der bliver nedsat særlige grupper, der skal fokusere på den øgede trussel.

Det oplyser pressesekretær ved efterretningstjenesten Mark Vadasz til det svenske medie TV4 News.

På politiets hjemmeside beskrives den særlige hændelse som 'en pludselig, uforudset eller planlagt hændelse, som den almindelige politiindsats ikke er tilpasset, og som derfor skal varetages udenfor denne med en særlig organisation og ledelse.'

Rasmus Paludan har længe været et kendt navn i Danmark, men hans seneste demonstration i Sverige har givet ham international omtale på et helt nyt niveau Også danske Rasmus Paludans koranafbrændinger har skabt vrede globalt

Styrket terror-beredskab

Allerede torsdag meddelte den svenske regering ifølge mediet, at 15 myndigheder skal stå for at styrke Sveriges modstandskraft over for terror.

Og selvom det svenske politi ikke opfordrer til, at den nye udvikling skal påvirke svenskernes hverdag, er det stadig vigtigt at være ekstra opmærksom, lyder det.

- Vi skal ikke lade det her påvirke vores dagligdag. Men vi skal også være mere opmærksomme på, hvad der adskiller sig fra den almindelige hverdag. Hvis du ser noget, der er anderledes, skal du melde det til politiet. Det er bedre at rapportere én gang for meget end én gang for lidt, siger pressesekretæren til TV4 News.

