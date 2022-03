Øjenvidne: 34-årig kvinde faldt ud fra femte sal

Onsdag meddelte Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) på deres hjemmeside, at de havde iværksat en undersøgelse i forbindelse med, at en 34-årig kvinde var død af skader, hun havde pådraget sig under en politiforretning kort før 18.34 tirsdag aften.

Hverken DUP eller Københavns Politi har efterfølgende ønsket at kommentere på episoden eller fortælle nærmere om de konkrete omstændigheder der ledte op til den unge kvindes død, men Københavns Politi bekræftede onsdag, at de var til stede ved boligbebyggelsen Vinkelhuse i Tårnby, da den 34-årige kom til skade.

- Har ikke sovet i nat

Det var en ældre kvinde, der bor i en lejlighed en sal over den, hvor den 34-årige afdøde kvinde befandt sig, inden hun mistede livet, der lukkede politiet ind i opgangen tirsdag.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet torsdag formiddag.

Hun forklarer, at hun efterfølgende hørte politiet hamre og banke på døren ind til lejligheden under hende i omkring 5-10 minutter.

Mens politiet forsøgte at få den 34-årige kvinde i lejligheden til at åbne døren, fortæller overboen, at hun kiggede ud af sit altanvindue, der ligger ud til et grønt område.

Her så hun den unge kvinde ligge livløs i en blodpøl efter at være styrtet fra femte sal.

Til at starte med lå hun der alene, men efter at en politibetjent også opdagede kvinden fra en naboaltan, forsøgte politi og ambulance-reddere at komme den tilskadekommende til undsætning. Hun døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Den kvindelige overbo var chokeret efter oplevelsen:

- Jeg har ikke sovet i nat. Det var så uhyggeligt at se hende ligge der, fortalte hun tydeligt rystet.

Tidligere overfald i lejlighed

Vidner i bebyggelsen fortæller, at kvinden ikke boede fast i lejligheden, men havde logeret hos lejlighedens beboer, en mand i 40'erne i omtrent et par uger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev en person overfaldet på adressen i weekenden. Det er uklart hvem offeret var, og det har ikke været muligt at få kontakt til lejlighedens beboer.

Københavns Politi bekræfter, at de var til stede på adressen i forbindelse med en politiforretning natten til søndag, men ønsker ikke at kommentere episoden yderligere, eller hvorvidt der er en sammenhæng mellem weekendens hændelse og politiets tilstedeværelse tirsdag.

Anden dødsstyrt i år

Den 34-årige kvinde er den anden person, der er død efter at være faldet ud fra en altan, mens politiet har været på stedet i år.

Søndag morgen den 13. februar sprang to mænd ud fra en altan i Københavns Norvestkvarter, da politiet forsøgte at entrere den lejlighed, hvor de befandt sig.

Politiet var på adressen efter en anmeldelse om husspetakler. En 32-årig mand døde efter styrtet, mens den anden blev hårdt såret.

Sagen bliver ligeledes undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.