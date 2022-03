Øjenvidne: Børn båret ud af boligejendom efter eksplosion

30-årige Nicolai Parishus bor i den ældre gule murstensbygning på Ahlgade nr. 6 i Holbæk, hvor en eksplosion torsdag aften raserede en boligopgang kort før midnat.

Selvom han bor i en nabo-opgang, kunne han mærke hele bygningen ryste et kvarter før midnat, da hvad politiet formoder er en krysantemumbombe, eksploderede og gav et voldsomt brag.

Det fortæller han Ekstra Bladets kvinde på stedet fredag eftermiddag og forklarer, at han stadig er chokeret efter episoden.

Han havde netop set fodbold med en kammerat, da bomben sprang. Han skyndte sig at kigge ud af vinduet, og da han så, at der kom røg fra bygningen, forlod de to lejligheden.

- Det lød ikke som et kanonslag. Man kunne godt høre, at det var noget vildere end det, erindrer han.

Nicolai Parishus bor i samme ejendom, men i en anden opgang end den hvor bomben sprang. Han fortæller at hele den ældre bygning rystede under eksplosionen. Foto: Kenneth Meyer

Kaldte efter bamse

De to yngre mænd stimlede sammen på den modsatte side af gaden med andre af bygningens beboere, der også var blevet forskrækkede over braget og søgt udenfor.

Herfra kunne de se, at politi og ambulance-reddere hjalp den berørte opgangs beboere med at komme ud af ejendommen. Flere af de nederste trappetrin var sprængt væk, og puds faldt ned fra væggene.

- Folk var rystede og chokerede. Der var en lille pige, der grædende blev båret ud og kaldte efter sin bamse, beretter han om forløbet og fortæller, at episoden har sat spor i ham.

- Det er utrygt. Hvad kan de mon finde på næste gang, spørger han og ryster på hovedet.

Eksplosionen fra stueetagen fik tagstenene til at løfte sig fra taget. De blev fjernet fredag. Foto: Kenneth Meyer

Politi: Ingen spor af gerningsmændene

Midt- og Vestsjællands Politi meldte fredag morgen ud, at der umiddelbart ikke var spor af gerningsmændene, men det er politiets klare tese, at sprængningen var en bevidst kriminel handling.

Politiets teknikere havde natten igennem undersøgt stedet med assistance fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste og konkluderede fredag, at det var en krysantemumbombe, der var bragt til sprængning.

En krysantemumbombe er en slags fyrværkeri, der er ulovligt for private, da de udgør en høj sikkerhedsrisiko. Ulovlige sprængninger har kostet flere menneskeliv i Danmark.

Ingen tilskadekomne

Heldigvis kom ingen personer noget til, men opgangen fik omfattende skader. Eksplosionen fik blandt andet opgangsdøren og vinduer i bebyggelsen til at blæse ud, så der lå knust glas flere meter ud på vejen foran bygningen midt i Holbæk by.

Trykket fra eksplosionen havde også fået flere af dørene til ejendommens lejligheder til at blæse ind og bygningens tagsten til at løfte sig.

Forskrækkede beboere

Alle beboerne i boligejendommen blev evakueret efter episoden, der er første hændelse af den karakter, der er rettet mod ejendommen.

- Beboerne er meget forskrækkede over oplevelsen, men vi har ingen konkret mistanke om, hvorvidt det her skulle være rettet mod nogen, udtalte vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Jørgensen.

Politiet efterforsker episoden massivt og ser med stor alvor på sagen, der kunne være endt fatalt.

- Jeg finder det aldeles uacceptabelt at bringe noget til sprængning i en boligopgang, så personer, der med stor sandsynlighed måtte formodes at opholde sig i deres boliger på dette tidspunkt af døgnet, kunne være kommet til skade, understregede efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard i en pressemeddelelse.

Selvom bomben sprang i stueetagen fik trykket tagstenene til at gå løs i den tre-etagers bygning. Foto: Kenneth Meyer

Søger vidner

Politiet oplyser fredag aften til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen nye oplysninger om hverken motiv eller eventuelle gerningsmænd.

Borgere, der kunne ligge inde med relevant overvågningsmateriale eller have kendskab til sagen, opfordres til at henvende sig til 114.