Øjenvidne i Field's: - Han skød herind

Field's er åbnet igen efter den tragiske hændelse sidste søndag, hvor tre personer mistede livet. Bag baren på The American står Adil Bayhan, og smiler forsigtigt.

Han er ved at gøre sin restaurant klar til gæster for første gang i en uge. Adil var selv på arbejde på den skæbnesvangre aften.

- Der var koncert i Royal Arena, så vi havde meget travlt den dag. Jeg var i gang med at lave burgere, da folk pludselig løb ude foran restauranten. Først vidste vi ikke, hvad der var sket, men en af de ansatte så, at en person var blevet skudt, fortæller Adil.

- Alle gik i panik. Folk løb jo alle vegne, og der kom også mange ind i restauranten, siger han.

Adil Bayhan foran køkkenet på The American i Field's. Foto: Henning Hjorth

Gemmer sig

Midt i kaosset hjalp Adil og hans medarbejdere gæsterne om bag bardisken og videre ind i restaurantens køkken, hvor de allesammen lagde sig på maven for at gemme sig.

- Jeg sagde, at alle skulle være helt stille, siger han og holder fingeren over munden.

På gulvet i køkkenet på restauranten ligger cirka 40 personer, da der pludselig lyder et par høje brag.

- Da vi lå inde i køkkenet, kunne vi høre ham gå rundt. Så begyndte han at skyde, og han skød også herind(i restauranten red.) siger han.

Gerningsmanden bevægede sig rundt på gangene foran restauranten, men efter noget tid blev der helt stille.

- Vi tænkte, at nu var der fri bane, og så fik vi alle op på kontoret, der ligger ovenpå køkkenet. Der var både små børn og gamle mennesker, og vi var der indtil politiet kom.

Her sad projektilet, indtil politiet fjernede det fra restaurantens væg. Foto: Henning Hjorth

Et par dage efter havde medarbejderne mulighed for at komme tilbage i Field's, og dér fik de sig noget af en overraskelse.

Medarbejderne på The American kunne nemlig se, at der var fjernet et stykke fra den ene væg. Det var politiet, der havde fjernet et projektil.

Heldigvis kom ingen til skade på restauranten, og alle gæsterne på The American blev reddet ud i sikkerhed.