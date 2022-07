Øjenvidne: - Jeg ser hele tiden vognen for mig, der banker op i den foran

44-årige Claus Worm Nielsen var i Tivoli Friheden med sine to børn, da den tragiske ulykke, hvor en 14-årig pige mistede livet, skete

Claus Worm Nielsen var torsdag med sine to børn, en dreng på 13 og en pige på ni år, i Tivoli Friheden i Aarhus, da den tragiske ulykke skete i rutsjebanen Cobraen, hvor en 14-årig pige mistede livet.

Han fortæller, at han er rystet og har svært ved at slippe synet af den ulykke, som han og børnene har overværet.

- Jeg ser hele tiden vognen for mig, der banker op i den foran. Og så hører jeg det brag for mig, der kom, da der var noget metal, der brækkede og blev slået fra hinanden, siger Claus Worm Nielsen til Ekstra Bladet.

Vogn knækkede af

Claus Worm Nielsen, der er 44 år, stod med sine to børn i kø til Haunted House, som er en forlystelse i Tivoli Friheden, som ligger tæt på Cobraen, hvor ulykken skete.

Her kunne de kigge over til rutsjebanen, som netop var begyndt at køre.

- Og så kommer der et brag, og så kan jeg se, at den kører i bunden af banen og bevæger sig frem og tilbage. Den bagerste vogn, som er knækket af, hamrer ind i vognen foran, og den bliver ved med at køre frem og tilbage.

Og i det sekund er Claus klar over, at den er helt gal, så derfor vender han hurtigt fokus mod sine børn.

- Da ulykken skete, skyndte jeg mig at sige til mine børn, at de skulle kigge væk.

- Men jeg kunne ikke lade være med at stå og kigge selv, siger han.

Ifølge Claus er han og børnene medtaget af at have overværet ulykken. Familien bliver hurtigt, efter at redningspersonale ankommer til stedet, guidet hen mod indgangen af forlystelsesparken, efter det bliver meddelt, at man lukker parken.

Ros til personale

Claus Worm Nielsen husker, at der herskede en forvirret stemning uden for Tivoli Friheden, fordi der på det tidspunkt ikke var så mange detaljer om, hvad der var sket.

- Jeg vil gerne rose de ansatte i Tivoli Friheden for at bevare roen og ikke skabe panik og være rigtig behagelige under de tragiske omstændigheder.

- Nu er vi taget hjem, og jeg har proppet noget cola, slik og peanuts i dem, for at de kan komme ned på jorden igen. Og jeg skal også lige selv sunde mig, siger han og henviser til, at familien muligvis vil benytte sig af den psykologhjælp, som vidner til episoden er blevet tilbudt.

Østjyllands Politi oplyste tidligere torsdag, at vidner kan få tilbudt psykologhjælp. De opfordrer på det kraftigste til, at billeder og videoer af ulykken ikke deles.

Det er ikke første gang, at der er sket en ulykke i Cobraen. I 2008 blev fire personer kvæstet i en ulykke i forlystelsen.