Øjenvidne så stor blodplamage: Mand dræbt af knivstik

Tre mænd klædt i dna-dragter blev over middag kørt til afhøring eller undersøgelse af politifolk efter en dramatisk, blodig og dødbringende hændelse i Brøndby omkring klokken 11.

Det udløste efterfølgende en større politiudrykning til boligkvarteret Hallingeparken.

I en pressemeddelse bekræfter Københavns Vestegns Politi nu officielt, at en mand i 40-årsalderen er ramt af knivstik og efterfølgende er afgået ved døden.

Mere ønsker politiet ikke på nuværende tidspunkt at oplyse.

Ekstra Bladets reporter i området meldte over middag tilbage til redaktionen, at der var tydelige, friske blodspor på en trappe, der fører op til to boligblokke, og at politiets teknikere gennem længere tid har arbejdet på højtryk med at samle spor på en svalegang.

Politiet fører her en mand i hvid dna-dragt væk. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Politiet holder i det hele taget kortene tæt ind til kroppen i sagen. På Twitter meldte politiet i første omgang ud, at en større udrykning blev kørt i stilling til, hvad politiet betegner som 'et mistænkeligt forhold'. Ekstra Bladet erfarer, at der blandt andet var tale om tre ambulancer og to lægebiler og flere patruljevogne.

Ekstra Bladet erfarer, at politiet modtog det første alarmopkald om knivstikkeriet klokken 10.50.

Ingen forbindelse til skuddrab

Det har ikke været muligt at få en uddybende forklaring og indblik i, nøjagtig hvad der ligger til grund for det fatale knivoverfald.

Ud på eftermiddagen var der stadigvæk afspærringer i området, men de tilkaldte ambulancer og lægebiler er for længst kørt væk. En særlig KST-vogn er i stedet kørt i stilling.

Køretøjet bliver rutinemæssigt stille op i områder, hvor der er foregået alvorlige hændelser, så den lokale befolkning kan stille spørgsmål og få tryghedsskabende vejledning.

Politiets teknikere samler her spor på en svalegang i Hallingeparken efter det blodige knivstikkeri. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Det er kun godt en uge siden, at en ung mand mistede livet i et skyderi i Brøndby. Drabet fandt sted den 17. november og blev af fungerende politiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi kaldt 'en overlagt og meget kynisk forbrydelse'.

Bil udbrændt efter skuddrab

En 26-årig mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger i Retten i Glostrup i skudsagen. Han er sigtet for at have skudt og dræbt den yngre mand sammen med to uidentificerede medgerningsmænd. Manden nægter sig skyldig.

Manden holdt ifølge politiet og ventede på de to mulige gerningsmænd i en flugtbil, efter at de havde affyret de dræbende skud. Bilen blev senere fundet udbrændt på Brøndby Nord Vej.

Københavns Vestegns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at 'intet i efterforskningen' af sagen om knivdrab indikerer, at der skulle være en forbindelse mellem den sag og skuddrabet i sidste uge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Øjenvidne: Jeg så reddere hjælpe livløs mand

Politiet rykkede her til formiddag massivt ud til den dramatiske og blodige hændelse i Hallingparken i Brøndby. Et øjenvidne så ved 11-tiden reddere hjælpe en livløs mand på en trappe. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

En stor blodplamage i en elevator og ambulance-redderes forsøg på at hjælpe en livløs mand på en trappe i Hallingeparken var de syn, som lørdag formiddag mødte en ældre mand, da han forlod sin lejlighed.

Det var lige omkring klokken 11.

- Jeg var på vej ned for at hente min kæreste, da jeg så en stor plamage af blod og blodstænk i elevatoren, siger manden til Ekstra Bladet, som er bekendt med hans identitet men holder hans navn og alder tilbage.

Han kiggede derefter spontant ud af et vindue. Nede på trappen fra et parkeringsareal så han redningsfolk forsøge at hjælpe en ældre mand.

- Han var helt livløs, og jeg lagde mærke til, at han kun havde underbukser på. Ellers var han nøgen. Jeg så også, at de med stor besvær løftede ham op på en båre og ind i en ambulance, forklarer det noget rystede øjenvidne.

Han var på intet tidspunkt i tvivl om, at manden på trappen var død.

Annonce:

Lagt i håndjern

Øjenvidnet bed mærke i, at manden på trappen helt tydeligt var af dansk oprindelse, og at ambulancen kort efter kørte væk uden udrykning. Hans vurdering er, at han aldrig tidligere har set den livløse, noget tyndhårede mand.

Senere så han en ung kvinde i samtale med politifolk. Han lagde også mærke til, at en af de mænd i dna-dragter, som blev kørt væk af politiet efter den dramatiske hændelse, ikke nødvendigvis fulgte med af egen vilje.

- Han var lagt i håndjern, fortæller manden.

På spørgsmålet om, hvordan han har det med at overvære efterspillet af et så voldsomt optrin, svarede manden:

- Sådan er livet i Brøndby. Desværre.