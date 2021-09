Et øjenvidne til politiets dramatiske anholdelse i Pusher Street på Christiania sent mandag fortæller nu til Ekstra Bladet, at den betjent, der endte med at brække den ene ben, sparkede ud efter en pusher, da han pludselig 'faldt om med et skrig'.

- Han forsøgte at feje benene væk under pusheren, og så faldt han om. Der var ingen, der ramte ham i situationen, så han må have gjort en meget uheldig bevægelse, siger den unge mand.

Øjenvidne til benbrud: Betjent faldt om og skreg

Ekstra Bladet er bekendt med vidnets fulde navn, men han ønsker at være anonym. Manden har sin faste gang i 'Fristaden'.

- Der var to betjente, som satte efter pusheren. De var to mod en. Den anden betjent fangede pusheren og lagde sig ovenpå ham, mens folk stimlede sammen, siger Ekstra Bladets kilde.

Rune Nielsen, vicepolitiinspektør og leder af den særlige Operative Special Afdeling (OSA) i Københavns Politi, har tidligere bekræftet, at betjenten blev ramt af benbrud under en anholdelse. Det var omkring klokken 21.

Hashbod i Pusher Street fotograferet ved en tidligere lejlighed. Foto: Stine Tidsvilde

Pusher gav betjent vand

Den kvæstede betjent blev bagefter liggende på stedet i en halv time, før han blev afhentet af en ambulance og kørt til behandling på Rigshospitalet i København.

- Det står hurtigt klart for folkene derude, at de ikke selv kan flytte ham. Vi tager så kontakt til toneangivende christianitter, som hjælper med at passe på ham, få is på skaden og ro på situationen, lyder Rune Nielsens forklaring.

OSA-lederen har beskrevet det som 'meget prisværdigt', at beboere kom til undsætning.

Det er øjenvidnet enig i.

- Vi er allesammen mennesker, ikke, siger han og fortæller, at en af pusherne gav den kvæstede betjent en flaske vand.

Hændelsen skete midt på Pusher Street mellem hash-boderne. Den anholdte pusher kom ikke fysisk til skade.