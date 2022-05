Grædende og tynget af åbenlyse traumer gav to vidner højdramatisk beskrivelse af danskers drab og drabsforsøg i Norge - læs portrætter af de fem drabsofre

Ekstra Bladet

To stærkt bedrøvede og rystede øjenvidner til danske Espen Andersen Bråthens knivdrab på fem mennesker gav onsdag for første gang offentligheden et detaljeret indblik i, hvad de så den fatale aften i Norge i oktober i 2021.

- Det var frygteligt dramatisk. Der var en masse blod, og jeg følte mig hjælpeløs, sagde en 51-årig kantor og musiker, der i sekunderne efter de første mord stod ansigt til ansigt med den psykisk syge gerningsmand.