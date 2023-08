Øjenvidne til livsfarligt knivstikkeri: Det skete der på pizzeria

Et øjenvidne, som var til stede på et pizzeria i Ringsted fredag eftermiddag under det knivstikker, der endte med fire anholdelser og en pizzabager i livsfare, fortæller til Sjællandske Nyheder, at knivstikkeriet ikke drejede sig om en økonomisk tvist, som politiet tidligere har meldt ud.

Ifølge ham og ejer af Papsi Pizzaria, Nawzad Jamil Hussein, der sidder ved siden af, mens øjenvidnet fortæller sin beretning, var den 18- og 19-årige brødre og begge tidligere ansatte på pizzeriaet.

Det hele startede ifølge øjenvidnet fredag, halvanden time inden den 18-årige skulle møde ind på arbejde, fortæller han til Sjællandske Nyheder.

Her erklærer den 18-årige, at han vil sige op. Hans bror, den 19-årige, var i forvejen stoppet på Papsi Pizzaria. Den besked modtager pizzabageren, der ifølge øjenvidnet er presset netop på grund af sommerferien og knald på i butikken.

Der opstår derfor en diskussion på grund af opsigelsen, efter et stykke tid forlader brødrene dog stedet.

Men efter 10-15 minutter, kommer de tilbage. De var begge bevæbnet med en stor kniv hver, fortæller øjenvidnet til Sjællandske Nyheder.

– Og så hopper de ellers bare på pizzabageren, der bliver stukket 12 gange..

En kunde i butikken filmer det, for at få videomateriale til politiet. Og det er så ham, som lægger sig imellem pizzabageren og de to brødre.

Hvis han ikke havde lagt sig imellem, så havde pizzabageren nok været død, siger Nawzad Jamil Hussein til Sjællandske Nyheder.