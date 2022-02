Øjenvidne til skuddrab: - Der var blod over det hele

Det var noget af et syn, der i aftes mødte Jean-Philippe Prajoux, da han kiggede ud af sit stuevindue på første sal på Kaalundsgade.

- Min kone og jeg havde netop hørt to brag, og jeg tænkte egentlig, at det kom fra en bil eller lignende. Så da jeg så, at der lå en mand på på ryggen på fortovet med folk, der var ved at give ham hjertemassage oven på sig, blev jeg selvfølgelig lidt nervøs. Der var to mænd, som gav ham hjertemassage længe, indtil ambulancen kom, og der var blod over det hele, siger han.

Jean-Philippe Prajoux er rystet over gårsdagens skyderi foran hans lejlighed, men han tror ikke, det får ham til at ændre sin adfærd. Foto: Henning Hjorth

Det var en 36-årig svensk statsborger med relation til bandemiljøet, som få sekunder inden var blevet skudt på den lille sidegade til Vesterbrogade.

Han blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet, hvor han afgik ved døden.

- Det er en underlig følelse, for det er første gang, jeg har været vidne til sådan noget, siger Jean-Philippe Prajoux.

Københavns Politi var fredag aften og natten til lørdag til stede på Vesterbrogade i København for at undersøge område, efter at en 36-årig svensk mand blev dræbt af skud. De var også til stede lørdag formiddag.

- Håber, det er sidste gang

Jean-Philippe Prajoux og hans familie flyttede fra Frankrig til lejligheden i Kaalundsgade, en sidegade til Vesterbrogade, for to år siden.

- Og jeg havde jo hørt, at København var en af de sikreste byer i verden, så det er da lidt vildt, når sådan noget sker lige ude foran ens vindue. Jeg håber, det er første og sidste gang, det sker her, siger han.

Ekstra Bladet talte i dag med flere beboere i området, og her fra var reaktionen den samme:

- Vi har selv to store drenge, så man bliver da lidt utryg, og jeg kan da ikke lade være med at tænke over, at det nu også er lige her, hvor jeg bor, siger Anjana Poulle.

Anjana Poulle bor få hundrede meter fra det sted, hvor en 36-årig svensk mand i aftes blev dræbt af skud. Foto: Henning Hjorth

- Jeg flyttede her til fra Jylland i tirsdags, og jeg ved da, at min far netop var glad for, at det var Vesterbro og ikke Nørrebro, jeg skulle flytte til. Jeg synes da også selv, det er lidt vildt og skræmmende, at det er sket så tæt på min lejlighed, og jeg håber da, at det er et tilfælde. Og at min far ikke har læst nyhederne, lyder det fra en ung kvinde, der dog ikke ønsker sit navn frem.

Ingen personer er indtil videre anholdt i sagen.