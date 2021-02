Økse-sag udsat og rockere løsladt: 'Grotesk forløb'

Retssag om vold fra 2018 blev tirsdag udsat for fjerde gang. Nu løslades to varetægtsfængslede rockere

Fire mænd med tilknytning til Bandidos kan ikke se frem til en domsafsigelse lige foreløbig i sagen mod dem, hvor de alle er tiltalt for et økse-angreb og to af dem et voldeligt overfald, der fandt sted med to dages mellemrum i 2018.

Derfor blev to af rockerne løsladt i forbindelse med en fristforlængelse onsdag formiddag ved Retten i Holbæk. Den ene af de resterende tiltalte er sigtet og varetægtsfængslet i en anden sag om et knivdrab, og den anden var i forvejen løsladt.

Sagen kort Holbæk var i 2018 hjemsted for en konflikt mellem den lokale Bandidosklub og den såkaldte Vang-gruppe, en gruppering opkaldt efter Vang-kvarteret i byen. I løbet af et par måneder var der voldsomme angreb fra begge sider. Denne retssag relaterer sig til to voldelige episoder, der udspillede sig 7. og natten til 10. oktober 2018. Ifølge anklageren var der tale om angreb fra Bandidos' side rettet mod Vang-gruppen. De fire rocker-relaterede mænd der tæller to 28 årige, en på 22 og en på 31 år, har ifølge tiltalerne været en del af et større tæskehold 7. oktober, der bevæbnet med hamre og økser overfaldt tre uskyldige teenagere, som ventede på bussen i Vang-kvarteret. De fik alvorlige skader som følge af angrebet. En fjerde undslap. To af de tiltalte, på 22 og 28 år, er også formodede gerningsmænd til en yderligere episode 9. oktober, hvor et Vang-gruppemedlem blev opsøgt i sit hjem i Nykøbing S., tævet med blandt andet en stavlygte og fik røvet tøj og kontanter. Bliver de kendt skyldige, kan straffen fordobles efter bandeparagraffen. De nægter sig skyldige. Vis mere Luk

Fjerde udsættelse

Retssagen, der begyndte i oktober sidste år, var ellers berammet til at slutte onsdag, men blev i stedet ved et retsmøde tirsdag afbrudt og udsat, da det blev klart, at forsvarsadvokaterne manglede indsigt i en række rapporter, der er væsentlige for deres klienters sag.

Dermed blev sagen udsat for fjerde gang.

De tiltalte blev alle varetægtsfængslet få dage efter overfaldene i 2018, men da sagen første gang blev udsat på grund af den såkaldte 'teledataskandalen', blev de løsladt efter 10 måneders varetægtsfængsling.

Som følge af corona-nedlukningen blev sagen udskudt for anden gang, og så for tredje gang da de tiltalte på fri fod ikke mødte op i retten. Det er også årsagen til, at to af dem endnu en gang blev varetægtsfængslet.

Rockergruppens Holbæk-afdeling, Bandidos Westcity, huserer nu i Jyderup, efter at deres klubhus i Holbæk blev lukket i forbindelse med konflikten med Vang-gruppen. Foto: Emil Agerskov

Anklager ville ikke løslade

Da udsættelsen blev en realitet tirsdag, kaldte retsformanden forløbet 'mildest takt grotesk' og spurgte anklageren, hvad der skulle ske med de varetægtsfængslede tiltalte.

- Jeg har ikke tænkt mig at løslade dem nu, konstaterede hun.

Et svar, der mødte hovedrysten fra advokaterne og synlig utilfredshed hos de pårørende.

Det ændrede en dommer altså på onsdag morgen, hvor det blev slået fast, at sagen ikke nødvendigvis bliver afgjort før sommerferien.