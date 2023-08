Øksemand truede politiet

En øksemand gav politiet en lang nat i Stakroge syd for Herning, da de ikke turde gå ind i hans hjem for at arrestere ham

Fredag er ikke lig fyraften for alle.

I hvert fald ikke for Midt- og Vestjyllands Politi, der måtte bruge helt fra fredag aften til lørdag morgen på at at anholde en mand i Stakroge syd for Herning.

Det skriver TV Midtvest.

- Vi var bange

Fredag aften modtog politiet en anmeldelse fra en bekymret borger, der havde set en mand smide en masse ting ud på vejen omkring klokken 21 fredag.

Da politiet kom derud, gik manden ind i sit hus, og der begyndte han så ellers at true politiet med blandt andet en økse.

- Vi kunne ikke gå ind til ham, fordi vi var bange for, at manden havde et våben derinde, og så truede han politiet, og han kastede ting ud ad vinduet, siger vagtchef Anders Olesen til mediet.

Først lørdag morgen besluttede politiet sig for at gå ind i huset og arrestere manden.