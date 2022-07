Øksemorder var på fri fod i 11 dage

Et lettelsens suk har formentlig været den første reaktion hos både personalet på Retspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital i Skejby og hos de personer, der siden onsdag aften 13. juli har været bange og bekymrede for, hvorvidt Andreas Zethsen igen kunne være til fare for sine omgivelser.

Men søndag eftermiddag vendte den eftersøgte, dobbelte drabsmand frivilligt tilbage til den lukkede afdeling i det nordlige Aarhus, hvor patienter med tidsubegrænsede domme modtager behandling efter ofte meget alvorlige straffelovsovertrædelser.

- Han kom selv tilbage og ringede på døren og spurgte, om han måtte komme ind. Han har det fint og har, så vidt vi ved, ikke foretaget sig noget kriminelt, mens han har været væk, siger Trine Arngrim, der er cheflæge på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, til Ekstra Bladet.

Det var et uhyggeligt syn, der mødte politiet, da de fandt de to lig dækket af lagener i rækkehuset i Sabro 25. april 2019 om aftenen. Foto: Anita Graversen

Annonce:

Andreas Zethsen er dømt til anbringelse på ubestemt tid, efter han i april 2019 dræbte sin 92-årige morfar og 61-årige mor med økse og kniv i morfarens hjem i et rækkehus i Sabro vest for Aarhus.

Han slog først sin morfar, der sad og så tv, ihjel med 16 økseslag i hovedet. Moderen forsøgte at stoppe sønnen, men hun blev væltet omkuld og slået 21 gange med øksen. Efter økse-angrebene stak Andreas Zethsen en kniv i brystet på morfaren.

Ikke første uledsagede udgang

Den 31-årige dobbeltmorder flygtede i forbindelse med en uledsaget udgang for nu 12 dage siden. Da han ikke var vendt hjem til afdelingen efter en halv time, blev Østjyllands Politi kontaktet, men de udsendte først en efterlysning til offentligheden en uge senere.

Ifølge Trine Arngrim er det ikke usædvanligt, at en dobbeltmorder kan være på uledsaget udgang lidt over tre år efter sine ugerninger.

Annonce:

- Hvis patienter er på uledsaget udgang, er det på baggrund af en vurdering, hvor vi mener, at de har det godt nok til at være det. Udgangene er en del af vores behandling, hvor vi sigter efter at rehabilitere og resocialisere patienterne. I begyndelsen sker udgangene med personale, men når vi vurderer, at en patient er velbehandlet, tager deres medicin og erkender, at de er syge, lader vi dem i nogle tilfælde gå på uledsaget udgang, forklarer cheflægen og fortsætter:

- Patienterne vender tilbage som aftalt 98-99 procent af gangene.

Den dobbelte drabsmand, Andreas Zethsen, fortalte under retssagen, at han tog livet af sin morfar og mor, fordi han troede det var som led i et spil. Foto: Anita Graversen

Det var således ikke første gang, at Andreas Zethsen var på uledsaget udgang. Det er sket, fordi man på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby har vurderet, at han ikke er farlig for tilfældige mennesker.

Forstår frygt og forargelse

Østjyllands Politi skønnede ham heller ikke farlig, men udsendte efter en uge en efterlysning til offentligheden på opfordring fra Retspsykiatrisk Afdeling, fordi Andreas Zethsen på det tidspunkt ikke havde fået sin medicin i over en uge. Ifølge Trine Arngrim var det dog ikke, fordi man frygtede, at den 31-årige øksemorder kunne blive farlig her og nu.

Annonce:

- Medicinen stopper ikke med at virke fra den ene dag til den anden. Jeg siger ikke, at han ikke kunne være blevet farlig, men det var ikke vores vurdering, da vi bad politiet om at efterlyse ham, siger Trine Arngrim, der dog godt forstår, hvis nogle forarges og bliver bange, når patienter som Andreas Zethsen er på fri fod.

Ledsaget og uledsaget udgang er ifølge cheflæge Trine Arngrim en del af behandlingen også for en dobbeltmorder. Foto: Anita Graversen

Hun understreger imidlertid, at det er Justitsministeriet og ikke den enkelte afdeling, der som en del af behandlingen vil have, at patienter med tidsubegrænsede domme får både ledsaget og uledsaget udgang med henblik på rehabilitering.

- Angsten og forargelsen bunder måske i uvidenhed, siger cheflægen fra afdelingen i Skejby, hvis 48 sengepladser stort set konstant er optaget.

- Hvis der blev tilført mere personale til distriktspsykiatrien, ville vi med en bedre forebyggende indsats kunne undgå at have så mange retspsykiatriske patienter, som vi har nu, påpeger Trine Arngrim.

Ifølge Østjyllands Politi vendte Andreas Zethsen helt udramatisk tilbage til Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby søndag klokken 14.42.

--------- SPLIT ELEMENT ---------