Østjyllands Politi har anholdt og sigtet en 32-årig kvinde for røveri, efter hun forsøgte at stjæle øl. En kvik medarbejder havde låst hende inde i kiosken

En øl-tørstig kvinde er sigtet for røveri, efter hun natten til mandag forsøgte at stjæle øl i en kiosk på Banegårdspladsen i det centrale Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.

Politiet fik en anmeldelse lidt før midnat om, at en kvindelig butikstyv var blevet tilbageholdt, efter hun havde forsøgt at stjæle nogle øl.

En medarbejder i kiosken havde nemlig reageret hurtigt og låst kvinden inde i butikken.

Det havde dog fået den 32-årige kvinde til i vrede at smadre butiksruden og true den pågældende medarbejder.

Kastede med cigaret

Da politiet kom frem til kiosken, var kvinden fortsat i butikken.

Betjentene på stedet kunne se, at hun forsøgte at hælde en øl ud over medarbejderen og kastede en cigaret efter ham.

Hun blev anholdt og er nu sigtet for røveri.

Østjyllands Politi oplyser i døgnrapporten, at medarbejderen ikke umiddelbart kom alvorligt til skade.