Ønsker dom for dødsvold

Vestre Landsret skal nu tage stilling til, om der i virkeligheden var tale om vold med døden til følge og ikke grov vold, da Satudarah-lærlingen Muhammad 'Mudi' Al-Zerjawi blødte ihjel, efter han fik et enkelt stik i låret 23. juli sidste år.

Det sker, efter at anklagemyndigheden har anket sagen, hvor tre mænd var tiltalt for drab på den 42-årige rocker.

I midt november blev to af de tiltalte på 22 og 26 år ved Retten i Aarhus frifundet for drab og vold med døden til følge og i stedet dømt tre år og halvandet års fængsel for grov vold mod Satudarah-lærlingen. Samtidig blev en 27-årig tiltalt pure frikendt i sagen.

En hundepatrulje afsøger området omkring gerningstedet i Brabrand. Ingen af de våben, der blev brugt i opgøret, er fundet. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Til Ekstra Bladet oplyser Statsadvokaten i Viborg, at man ikke er enig i den bevisvurdering, som byretten har foretaget.

'Derfor er sagen anket med henblik på at få en dom for vold med døden til følge', lyder det.

Satudarah-prospect Muhammad 'Mudi' Al-Zerjawi døde efter et fatalt møde i de sene nattetimer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand, hvor to grupper tørnede sammen.

Under tumult med slag og knivstik blev rockerlærlingen ramt i lårets hovedpulsåre og blødte efterfølgende så kraftigt, at hans liv ikke stod til at redde.

Flere andre blev såret under episoden, der angiveligt bundede i et uoverensstemmelser efter en hashhandel.

Hash ombyttet med træklodser

Samtlige tiltalte nægtede sig skyldige under sagen i Retten i Aarhus. Her kom det frem, at rockeren og hans kammerater var i Aarhus for at købe hash, da de angiveligt blev snydt og i stedet for hash fik udleveret træklodser indpakket som hash i en taske.

De tiltalte i sagen er alle fra Brabrand. Politiet mener, at de er relateret til Brabrand-gruppen. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Prisen, der var blevet betalt, var angiveligt 300.000 kroner.

Ifølge et vidne i sagen gik timerne op til rockerens død med, at rockerens følge rakte ud til en række lokale, der skulle hjælpe dem med at ordne problemet.

Her blev blandt andet to af de tiltalte involveret, og det endte med mødet på Lenesvej.

Mens kammeraterne til Muhammad 'Mudi' Al-Zerjawi mener, at der var tale om et baghold, har de tiltalte forklaret, at mødet udviklede sig til tumult mellem de to grupper af mænd.

Ankesagen er endnu ikke berammet.