Øresundsbroen helt lukket efter ulykke

Øresundsbroen er tirsdag formiddag lukket for al trafik.

Det sker efter en ulykke, oplyser Øresundsbroen på Twitter.

Over for Ekstra Bladet oplyser en pressetalsmand for Øresundsbroen, at en personbil er kørt sammen med en anden bil på strækningen mod Danmark. For at gøre plads til ambulancer har man valgt at spærre broen i begge retninger.

- Vi har ambulancer på vej til stedet nu, mere kan jeg ikke sige, lyder meldingen.

To personer er kommet til skade, oplyser vagtchef ved Københavns Politi.

- To biler har været impliceret i ulykken, der formentlig er sket på grund af tåge på broen. To personer er blevet kørt med ambulance til Rigshospitalet, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

Politiet har ikke mulighed for at oplyse yderligere om identiteten på de kvæstede.

Broen forventes at være helt spærret frem til klokken 11.

