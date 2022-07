Øresundsbroen lukker igen

Øresundsbroen er lukket for trafik i begge retninger på grund af tekniske problemer. Broen ventes åben igen klokken 10.

Det oplyser Øresundsbroen på sin hjemmeside.

Det fremgår ikke, hvad de tekniske problemer består af, men der arbejdes på at få dem løst, oplyses det.

Øresundsbroen lukkede også for trafik i begge retninger lørdag. Her var det en ulykke på broen, som forårsagede den midlertidige lukning.

To biler var involveret i ulykken lørdag. Det er stadig uvist, om nogen kom til skade i den forbindelse.

Lørdag var broen lukket for trafik i begge retninger i knap en time. Søndag forventer man, at der vil være et trafikstop i halvanden time.

Mens Øresundsbroen selv forventer, at der åbnes for trafikken igen klokken 10 søndag formiddag, skriver Vejdirektoratet på Twitter, at der i øjeblikket ikke er nogen tidshorisont for genåbning af broen.