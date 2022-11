Øresundsbroen spærret

En trafikulykke tidligt onsdag morgen har tvunget politiet til at spærre Øresundsbroen i retning mod Sverige

En trafikulykke lige efter betalingsanlægget på den svenske side skaber onsdag morgen problemer.

Politiet har været tvunget til at spærre vejen af, og det spærrer også Øresundsbroen.

Det oplyser Øresundsbroen i et tweet.

Af broens hjemmeside fremgår det, at broen forventes genåbnet klokken 06 onsdag morgen, men den prognose er forbundet med en vis usikkerhed.

I en pressemeddelelse fra svensk politi lyder det, at en person er blevet påkørt på motorvejen på Øresundsbroen. Det fremgår af pressemeddelelsen, at man ikke har klarhed over tilstanden på den påkørte.

Broen har været lukket i retning mod Sverige siden omkring klokken 03.20 natten til onsdag.

Opdateres ...