Østre Landsret løslader torsdag spionchef Lars Findsen. Dermed omgøres en tidligere afgørelse fra Københavns Byret.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn. Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret.

Landsretten finder dog, at der en begrundet mistanke om, at han har overtrådt en sjældent anvendt paragraf i straffeloven om at røbe statshemmeligheder.