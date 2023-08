Offer er hårdt såret

En rocker - og bandekonflikt har ført til, at Københavns Politi indfører visitationszoner de næste to uger i København.

Et af ofrene fra skyderiet på Christiania lørdag er hårdt såret. Vedkommende er fortsat på hospitalet.

Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomassen på et pressemøde mandag eftermiddag.

Lørdag aften blev et 30-årigt prøvemedlem i Hells Angels' Copenhagen Chapter dræbt af adskillige skud på fristaden Christiania kort efter klokken 19.25.

Fire andre blev såret i skyderiet, en af dem af seks skud. Efterforskningen skal klarlægge, om det var tilfældigt, at de fire andre blev ramt, forklarede Søren Thomassen på pressemødet.

Indfører visitationszoner

På pressemødet kom det desuden frem, at politiet har oprettet to nye visitationszoner i København fra dagsdato. Det kan du læse mere om her.

Chefpolitiinspektøren fortalte dertil, at politiet også kommer til at gå efter de, som køber hash på Christiania.

- Vi går både efter køberne og handlerne. Køberne skal vide, at vi går også efter dem. Det at købe hash på Christiania, det er at understøtte et kriminelt marked, sagde han.

18-årig fængslet

En 18-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med skyderiet på Christiania lørdag aften. Han blev søndag fængslet.

Ifølge sigtelsen mod den 18-årige medvirkede han til drab og drabsforsøg. Handlingerne skete i forening med to p.t. uidentificerede gerningsmænd, fremgik det af sigtelsen.

Der blev på pressemødet spurgt indtil til de to mørkklædte mænd, som politiet har efterlyst i forbindelse med drabet lørdag aften. Chefpolitiinspektøren oplyste kortfattet, at der vil blive meldt mere ud de kommende dage.