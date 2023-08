Offer fik fjernbetjening ned i halsen

En mand er blevet anholdt i en særdeles brutal sag, der udspillede sig i en lejlighed på Frederiksberg den 1. august.

Her blev et offer i følge politiets sigtelse slået og sparket, ligesom der blev trampet på hans krop.

Offeret blev fastholdt og fik påsat gaffatape og strips om hals, hoved og hænder, og han fik stukket en fjernbetjening ned i munden og delvist ned i halsen.

Den anholdte, en 44-årig mand, blev i dag fremstillet i Københavns Dommervagt. Han er sigtet for at have deltaget i den grove vold i forening med fire andre gerningsmænd.

Den 44-årige nægter sig skyldig. Han er foreløbig varetægtsfængslet i 10 dage.

De fire medsigtede er tidligere på måneden blevet anholdt i sagen, som beskrevet i Ekstra Bladet. Men i sigtelsen mod dem, indgik også et forsøg på bortførelse, hvilket ikke er nævnt i forbindelse med anholdelsen af den 44-årige mand.

Sigtelse: Tæskehold ville kidnappe offer

Offeret har i følge Ekstra Bladets oplysninger tidligere været medlem i Bandidos, men hans status i forhold til rockerklubben p.t er ukendt.