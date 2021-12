Offer for baseball-angreb: - Min mor er pissebange

Hærværksmand smadrede ruder i bil og rækkehus med baseballbat i vrede over, at tidligere kammerat havde haft et forhold til hans eks-kæreste

- Min mor er pissebange. Hun tør ikke gå udenfor en dør nu.

Det siger den 32-årige mand og far til en lille pige, som onsdag omkring klokken 23 var mål for en seks år ældre eks-kammerats amokløb med et baseball-bat foran sin mors rækkehus i Juniorsgade i Sakskøbing.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet smadrede den rasende, nu hærværks-sigtede 38-årige lollik 20-25 ruder i ejendommen, og angiveligt også en rude og sidespejlene i en bil, der holdt foran det lille rækkehus.

Det udløste en større udrykning af politibetjente, som på stedet kunne anholde hærværksmanden. Han erkendte i nattens løb, at det var ham, der gik amok og blev derefter løsladt igen.

Også forruden og sidespejlene til den her bil blev knust under mandens amokløb. Privatfoto

Målet for angrebet fortæller, at den tidligere kammerat efter eget udsagn var rasende jaloux.

- Han var åbenbart sur over, at jeg kortvarigt i 2020 var sammen med den kvinde, som han for en del år siden fik et barn med, oplyser manden.

Den 32-årige mand stod i stuen og var alene sammen med sin 56-årige mor, da angrebet udspillede sig. Hans mindreårige datter var hos sin mor og oplevede derfor ikke urolighederne.

'Jeg skulle nakkes'

Det er hans indtryk, at hærværksmanden var påvirket af stoffer, øl eller spiritus.

- Det lød som om, han havde fået noget af en hjerneblødning. Han råbte noget med, at jeg var en luder og bare skulle nakkes, og så slog han løs med baseballbattet, lyder mandens beskrivelse.

Han sørgede med det samme for, at hans mor løb i sikkerhed ud igennem baghaven.

Den skarpe aftenkulden strøg ind igennem de knuste ruder i Sakskøbing. Privatfoto

- Det værste er, at min mor ikke en gang kan gå i Netto nu. Jeg skal nok klare mig, siger manden, som fortæller, at der nu er glasskår i store dele af rækkehuset, og at han og moderen har været vågne det meste af natten.

En anden beboer i gaden oplyser til Ekstra Bladet, at han så en mand stå og banke løs på vinduesruderne i rækkehuset. Han kendte ikke hærværksmanden.

- Men det var virkelig skræmmende, siger genboen.

Den 38-årige mand er udover groft hærværk også sigtet for ulovlig besiddelse af en kniv og nogle dopingmidler, som dukkede op ved politiets ransagning af hans bopæl i Sakskøbing.

