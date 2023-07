Offer for ’Hr. Doktor’: - Der findes ingen retfærdighed

Det er ikke til at forstå for Mathilde Blicher, at hendes gerningsmand - den voldtægtsdømte læge Carlos Shiralipour - torsdag kunne forlade Vestre Landsret, efter hans dom blev stadfæstet

Alle følelser og tanker forsvandt et kort øjeblik fra 42-årige Mathilde Blichers krop, da en dommer torsdag valgte at løselade hendes gerningsmand - den voldtægtsdømte læge Carlos Shiralipour.

Det skete, efter Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom på to års fængsel til den nu 31-årige læge for seksuelle overgreb på fire kvindelige patienter. Carlos Shiralipour har siddet varetægtsfængslet i 15 måneder og dermed afsonet to tredjedele af sin straf, hvorfor han fik lov til at gå fra retten.

- Jeg blev helt tom indvendig. Fuldstændig i chok. Det giver absolut ingen mening, at han kan få lov til at forlade retten sammen med os andre, siger Mathilde Blicher med tårerne trillende ned ad kinderne.

Hun var sammen med et af sagens andre ofre mødt op i Vestre Landsret i Viborg for at høre afgørelsen mod den læge, der har været med til at smadre hendes tillid til systemet.

Den nu 31-årige Carlos Shiralipour har under retssagen forklaret, at han blot var ’meget grundig’ i sine undersøgelser. Han er udover sin fængsselstraf på to år frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre. Privatfoto

I tusind stykker

Mathilde Blichers hverdag blev slået i tusind stykker, da hun 16. januar sidste år faldt på et løbebånd og kom alvorligt til skade med sit knæ og sin ankel. Men de psykiske konsekvenser fra hendes besøg på ortopædkirugisk afdeling på Viborg Sygehus skulle vise sig at give hende langt større ar på sjælen.

Her udsatte Carlos Shiralipour hende for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, da han med sine fingre blandt andet gennemførte en vaginal undersøgelse af hende, mens hun var i store smerter. Han omtalte sig selv som 'Doktor C'

- I lang tid gik jeg med en skyldfølelse, indtil det gik op for mig, at jeg rent faktisk sagde nej. Men jeg kunne ikke komme derfra, har Mathilde tidligere sagt til Ekstra Bladet om sin oplevelse.

Et levende helvede

Mathilde Blicher har beskrevet sit liv som ’et levende helvede’ med angst, søvnløse nætter og en ptsd-diagnose siden overgrebet. Derfor havde hun også inderligt håbet på, at Carlos Shiralipour ville få skærpet sin straf, ligesom anklagemyndigheden gik efter.

- Han er sluppet alt for billigt. To års fængsel kan på ingen måde opveje, den smerte han har påført mig og de andre ofre. Vi kommer til at have ar på sjælen resten af vores liv. Der findes ingen retfærdighed, siger Mathilde.

Carlos Shiralipour blev ligesom i byretten også frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre. Men heller ikke det eller erstatningen på 45.000 kroner kan fungere som plaster på såret hos Mathilde Blicher.

- Om lidt er han glemt for mange mennesker, når medierne ikke længere skriver om ham. Men det er han ikke for os, siger Mathilde.

Udover overgrebet på Mathilde Blicher er lægen dømt for yderligere et tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt to blufærdighedskrænkelser.