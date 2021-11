Offer for knivstik: Erklæret hjernedød

Unge mænd er for en dommer i grundlovsforhør efter et voldsomt knivstikkeri søndag - to blev såret og anklager oplyste, at den ene er erklæret hjernedød

RETTEN I GLOSTRUP: Efter anholdelsen af tre mænd på 17, 21 og 22 år, som er mistænkt for knivstikkeri i Taastrup søndag, sidder to af dem her mandag eftermiddag foran en dommer med krav om varetægtsfængsling.

To mænd blev såret i knivstikkeriet og kørt til Rigshospitalets Traumecenter. En af dem er selv erklæret for anholdt klokken 1137 i dag. Han bliver dog fremstillet for dommeren i såkaldt in absentia, altså uden selv at være til stede.

Specialanklager Morten Frederiksen har netop læst sigtelsen højt.

Den ene anholdte er sigtet for forsøg på manddrab ved i forening med andre ukendte gerningsmænd at have stukket en person i hovedet og på kroppen flere gange.

De to andre er sigtet i forening med andre ukendte for forsøg på manddrab ved at have stukket en person i hjerte og lunge.

Anklageren sagde i forbindelse med oplæsning af sigtelsen, at den meget vel udvides. Han har netop fået besked om, oplyste han i den åbne del af grundlovsforhøret, at et af ofrene er erklæret hjernedød.

De anholdte unge mænd nægter sig skyldige i sagen. De sad foroverbøjet ved siden af deres forsvarsadvokater. En af de unge havde familiemedlemmer, som sad på tilhørerbænkene.

Knivstikkeriet fandt sted to forskellige steder i Cederlunden i Taastrup ved 16'tiden. Politiet var massivt tilstede og afspærrede et større område for at sikre spor.

- Detaljerne om, hvad der er forgået, er fortsat under efterforskning og er derfor ikke noget, politiet kan melde ud offentligt for nu, lød det tidligere i dag fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Anklageren har begæret om dørlukning af hensyn til efterforskningen, da der er ukendte gerningsmand på fri fod. Dommeren har tilsluttet sig det ønske.

Ekstra Bladet følger sagen ....