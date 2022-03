Ekstra Bladet

Den 29-årige dansker, der er sigtet for drabsforsøg på den nu handikappede rocker-alfahan Anthy, kæmpede mandag i Retten i Maastricht for at blive løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i mere end et år efter det blodige motorcykel-skud-anslag i 2019.