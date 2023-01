Offer i TikTok-sag: - Jeg var bange for ham

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Oplevelsen for 11 år siden sad stadig tydeligt i en ung kvinde, da hun fredag skulle vidne mod den 30-årige såkaldte 'TikTok-mand', der sidder på anklagebænken for i alt 36 forhold.

17 af forholdene er ifølge anklager Anders Larsson voldtægtsforhold. Han nægter sig skyldig i de mest alvorlige anklager, men erkender enkelte forhold, der handler om forsøg på ulovlig tvang, trusler og at optage video i retten.

I flere af forholdene er der tale om mindreårige ofre. Det gælder blandt andet den unge kvinde, som fredag vidende som den første forurettede i den omfattende sag.

Lagde sig ind til 13-årig

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er 'TikTok-manden' tiltalt for at have blufærdighedskrænket kvinden, da hun var 13 år gammel i maj 2011.

Overgrebet skulle være sket i løbet af en weekend, hvor både 'TikTok-manden', offeret og hendes søster var til stede i en lejlighed.

Den forurettede forklarede, at den tiltalte bad hende om ikke at forlade lejligheden i løbet af weekenden, selvom hun havde en aftale med nogle veninder.

Var du fascineret af ham? Altså, at en ældre fyr måske var interesseret i dig?, spurgte anklager Anders Larsson.

- Nej, jeg tror nærmere, at jeg var bange for ham på grund af hans kontrollerende adfærd, svarede kvinden.

En af nætterne skulle han ifølge tiltalen have sneget sig ind til den dengang 13-årige pige og lagt sig ved siden af hende i sengen, mens han holdt hende for munden og sagde, at hun skulle tie stille. Derefter førte han hånden ned til hendes trusser og befølte hende på kønsdelene.

- Det var som om, at jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg frøs fuldstændig, sagde kvinden.

Den nu 30-årige mand nægter overhovedet at have været i soveværelset, hvor overgrebet angiveligt fandt sted.

Faldt over Facebook-gruppe

Kvinden fortalte dog hverken sin søster eller andre om episoden, før hun pludselig faldt over et Facebook-opslag flere år senere.

- Jeg skammede mig over, at det var sket. Følelsen af, at nogen havde rørt ved mig, som jeg ikke havde sagt ja til, var meget skamfuld, forklarede kvinden om, hvorfor hun havde holdt sin oplevelse for sig selv i godt og vel et årti.

Men da hun så opslagene på sociale medier, der advarede mod manden, kunne hun ikke holde det i sig længere. Hun skrev derfor til en administrator af gruppen 'Mikkels ofre' på Facebook.

Gruppen blev oprettet af en bekymret mor, Diana Rasmussen, hvis døtre var blevet kontaktet af 'TikTok-manden'. Adskillige piger og unge kvinder kontaktede stifteren og delte deres oplevelser med den tiltalte.

En stor del af ofrene i sagen gik derfor sammen og anmeldte 'TikTok-manden' til politiet via en advokat.

Den nu 30-årige sad på det tidspunkt allerede på anklagebænken for seksuelle overgreb mod mindreårige. I 2021 modtog han en dom på tre års fængsel i sagen.