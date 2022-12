Offer i voldtægtssag: Han bad mig kalde ham hr. doktor

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En ung kvinde blev bedt om at kalde sin læge for 'hr. doktor', mens han ifølge hende var ved at foretage en dybt grænseoverskridende undersøgelse på hende.

Sådan forklarede kvinden, da hun onsdag vidnede mod den 30-årige læge, der er tiltalt for at have voldtaget hende ved andet seksuelt forhold end samleje ved at have foretaget både en rektal og vaginal undersøgelse i forbindelse med en indlæggelse på Aarhus Universitetshospitals akutafdeling.

Undersøgelserne er dog ikke til at finde i kvindens journaler.

Ifølge anklageskriftet skulle den nyuddannede læge have krænket i alt fire kvinder i forbindelse med sit arbejde på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Lægen nægter sig skyldig i anklagerne - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet. En forklaring, som flere erfarne læger skød til jorden tidligere onsdag, da de vidnede i sagen.

Var allerede undersøgt

Kvinden var indlagt, fordi hun havde over 40 i feber for tredje dag i streg. Hun blev tilset af to læger, og en test viste, at hun var syg med influenza A.

Alligevel mente den unge læge, at der var noget i hendes journal, som krævede nærmere undersøgelse, forklarede han selv. Han iførte sig derfor værnemidler og gik ind på hendes stue, omtrent samme tid som hans vagt sluttede.

Lægen og patienten havde onsdag vidt forskellige oplevelser af episoden. Den 30-årige argumenterede for, at han lavede undersøgelserne, fordi patienten sagde, at hun havde smerter i den nedre del af maven maven.. Men ifølge kvinden gav hun blot udtryk for, at hele hendes krop var øm på grund af den høje feber.

Ifølge kvinden skulle den 30-årige læge flere gange have omtalt sig selv som 'hr. doktor' - også mens han foretog indvendige undersøgelser af hende. Hun forklarede, at hun i sin febertåge ikke sagde fra, fordi hun ønskede, at den såkaldte undersøgelse skulle slutte hurtigst muligt.

- Jeg føler, at alle mine personlige grænser er blevet overskredet af h.. til, sagde kvinden med grådkvalt stemme.

Først senere på aftenen gik det op for hende, hvad hun havde været udsat for, og efter en samtale med sin søster slog hun alarm til en sygeplejerske.

Et helvede

Ifølge den kvindelige patient forsøgte lægen desuden at få øjenkontakt med hende, mens han foretog den vaginale undersøgelse i sygesengen og ikke på en briks i et gynækologisk leje, som de mere erfarne læger forklarede, det skulle gøres.

- Jeg har ikke lyst til at have øjenkontakt med ham, og det hele tager ret lang tid. Det hele havde mere seksuelle undertoner, end det mindede om en undersøgelse, sagde kvinden.

Det eneste, hun ønskede, var, at han skulle forlade lokalet.

Den unge kvinde har siden indlæggelsen været nødt til at udsætte sin uddannelse, og hun fortalte videre, at hun ikke sover om natten eller kan nærme sig hospitalet uden at få et angstanfald.

- Mit liv har været et helvede de sidste mange måneder, sagde hun.

Der ventes at falde dom i sagen kort før jul.