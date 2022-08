Offer stukket med kniv

En delvist sammenklappet lunge, en læsion af mavesækken og en rift i venstre nyre var nogle af de skader en 34-årig mand fik, da han sidste år blev stukket med kniv i Høje Taastrup.

Det fremgår af anklageskriftet mod en 24-årig mand, som mandag skal for retten i Glostrup, tiltalt for forsøg på manddrab.

Episoden fandt sted en formiddag klokken 11.30, hvor manden og offeret i sagen træf hinanden på en parkeringsplads. De to havde, har politiet tidligere oplyst, en uoverensstemmelse, men sagen er ikke banderelateret.

Offeret blev stukket flere gange, men værgede for sig og fik udover de alvorlige læsioner, flere stik- og snitsår på over- og underarm og på hænderne.

Politiet arbejder på stedet efter knivstikkeriet, hvor en 34-årig mand blev alvorligt såret. Foto: Kenneth Meyer

Baggrunden for sammenstødet mellem de to har ikke været fremme, da grundlovsforhøret i forbindelse med anholdelsen blev holdt bag lukkede døre. Den tiltaltes forsvarer Asser Gregersen oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient nægter sig skyldig i drabsforsøg, men erkender at have været til stede.

Talte grimt til politi

Den 24-årige har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen og er også tiltalt i forbindelse med to helt andre episoder.

I december 2020 slog og sparkede han ifølge tiltalen en politimand på et værtshus i Bagenkop og kaldte politipatruljen for blandt andet 'møgdyr', 'narrøve', 'fucking idioter'. Den tiltalte kan her alene erkende at have talt grimt, oplyser hans forsvarer.

Under en yderligere episode, som udspillede sig i juli sidste år i en tunnel under Lyngby Station, blev en mand slået i hovedet med en ukendt genstand og blev sparket og slået, så han fik brækket kæbe og næse.

Den 24-årige er her tiltalt for grov vold begået i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med en ukendt person. Her nægter han sig også skyldig.