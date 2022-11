Officer tiltalt: Spyttede kadet i munden

En søofficer skal på anklagebænken i Hjørring, da han er tiltalt for blufærdighedskrænkelse

I søværnet har en mandlig søofficer angiveligt ageret lidt for offensivt overfor en kadetaspirant.

Det betyder altså, at han skal en tur forbi anklagebænken i Hjørring 1. december, da han er tiltalt for blufærdighedskrænkelser mod kadetaspiranten.

Det skriver TV 2 Nord, som er i besiddelse af anklageskriftet.

Angiveligt skulle søofficeren, som er 34 år, nemlig have forsøgt at kysse den mandlige kadetaspirant ved adskillige anledninger på et militært skoleskib.

Sagen er omtalt i Auditørkorpsets Årsrapport fra 2021, hvor flere alvorlige sager om krænkelser, har skabt fokus på området i det danske forsvar.

Spyttede ham i munden

Ifølge anklageskriftet fandt en af episoderne sted 9. oktober, hvor søofficeren angiveligt skulle have kysset kadetten på kinden.

7. september fandt en voldsom episode angiveligt sted, hvor søofficeren skulle have forsøgt at kysse på kadetaspiranten flere gange på både kinden og munden.

Desuden skulle han også have spyttet whisky i munden på kadetaspiranten.

Søofficeren er tiltalt for blufærdighedskrænkelse. Sagen føres af Auditørkorpset, da der er tale om en militær straffesag.

Man ved endnu ikke, hvordan søofficeren forholder sig til anklagerne.