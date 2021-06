Ofre blev lokket i baghold

Politiet mener, at der var tale om et 'planlagt og koordineret drabsforsøg', da en 22-årig blev ramt af skud. En anden 22-årig blev ikke ramt under skudepisoden.

Politiet mener, at ofrene blev lokket i baghold under drabsforsøget, der fandt sted 21. marts på Hadsundvej i Aalborg. Meldingen om skyderiet indløb hos alarmcentralen søndag klokken 02.59.

Her et par måneder senere er to unge mænd blevet anholdt, oplyser Nordjyllands Politi.

De to personer er 18 og 19 år, og de har begge tilknytning til Aalborg.



Lederen af efterforskningen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek oplyser, at det er politiets opfattelse, at der ved drabsforsøget blev anvendt tre biler og en scooter – og at der deltog cirka otte til ti gerningspersoner.



Carsten Straszek kan dog ikke gå yderligere i detaljer med efterforskningens enkeltheder, da den stadig pågår, men han understreger, at der siden skudepisoden har været tale om et intensivt og højt prioriteret efterforskningsarbejde i sagen.



- Vi forventer, at vi i løbet af den nærmeste fremtid skrider til yderligere anholdelser i sagen, men nærmere kan jeg ikke komme det lige nu – af hensyn til efterforskningen.

Politiet mener, at skyderiet bunder i et opgør - ikke blandt deciderede bander - men mellem to kriminelle grupperinger, som har nogle interne konflikter og kampe om blandt andet narko.

Dagens to anholdte ventes fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg senere tirsdag, sigtet for blandt andet forsøg på manddrab.



Grundlovsforhøret ventes, af hensynet til efterforskningen, at foregå for lukkede døre.

Politifolk efterforsker sagen ved den efterladte bil i marts. Foto: René Schütze

Mand humpede



Efter skudepisoden i marts beskrev Ekstra Bladet, hvordan en forbipasserende havde opdaget en ung mand, der viste sig at være skudofferet.

- Han går og humper, og så er der et vidne, der spørger, om han har det godt. Det giver han udtryk for, at han faktisk ikke har, og så bliver der ringet efter en ambulance til ham. Det er den måde, vi får kontakt med den forurettede, lød det fra efterforskningslederen,

Offeret var ramt i hoften.

Politiet havde samme nat fået en anmeldelse om et uheld på Hadsundvej i Aalborg, og da de nåede frem til stedet, kunne de konstatere, at der var en forladt bil med flere skudhuller i, ligesom der blev fundet blodspor på stedet.