Ofre mindes: 'Altid trofast, god og mild'

OSLO (Ekstra Bladet): Der er kun få meter fra den politistrimmel, der spærrer vejen og ned til baren Per på Hjørnet, hvor to mænd blev skudt og dræbt natten til lørdag i Oslo. 21 blev såret, herunder ti alvorligt. De er dog uden for livsfare.

Splintret glas på hegnet rundt om bordene, der står foran baren, vidner om den tragedie, der pludselig ødelagde festen kort efter klokken 1.

Gerningsmanden havde to uregistrerede skydevåben med sig. Det ene et automatvåben. Foto: Per Rasmussen

Politiet har bekræftet, at de afdøde var to mænd i 50 og 60-års alderen, men har ikke oplyst nærmere om identiteten. De pårørende er underrettet.

Her var der fest natten til lørdag. Nu er tiden sat i stå. Foto: Per Rasmussen

En 42-årig norsk statsborger, der kom til landet fra Iran i starten af 90'erne, er sigtet i sagen. Han er kendt af politiet for kriminalitet og har også haft psykiske vanskeligheder. Den norske sikkerhedstjeneste PST har også haft samtale med ham på grund af radikaliseringsmistanke og sympati med Islamisk stat. Han afbrød afhøringen lørdag, fordi han var bange for, at politiet ville manipulere hans svar, ifølge hans forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

De to drabsofre blev begge skudt foran Per på Hjørnet.

I en af tre store blomsterdynger ligger to håndskrevne breve underskrevet 'fra os ansatte på Per på Hjørnet'.

Foto: Per Rasmussen

Revet bort så pludseligt

'Altid trofast, god og mild. Du var så god med hjerte af guld. Vores største glædesspreder', står der blandt andet på det ene.

'Du blev revet bort så pludseligt, men aldrig kommer dagen, hvor du bliver glemt. Du var god, du var stolt, du var vores ven', står der til den anden.

Bag afspærringen i den anden ende står Christoffer Ekstrøm, 31, meget berørt sammen med to kammerat.

Vores trygge havn

De er faste gæster på London Pub, der har været et samlingssted for homoseksuelle gennem årtier.

- Det er vores trygge havn. Det er et trygt sted for alle sårbare. Vi kender alle hinanden. Det er som familie, siger han.

Han gik med i optoget tidligere i dag, selvom den officielle Pride-parade var blevet aflyst efter anbefaling fra politiet.

- Det skal ikke lykkes ham at stoppe Priden, siger han og nævner daværende statsminister Jens Stoltenbergs ord efter massedrabene ved regeringskvarteret i Oslo og på Utøya i juni 2011: 'Hvis én mand kan skabe så meget had, tænk så på hvor meget kærlighed vi kan skabe sammen'.

Tidligere på dagen står 27-årige Martine med en blomsterkrans om håret og glimmer på kinderne. Hun understreger også, at det er vigtigt, at vi står sammen.

– Hadet må aldrig vinde. Jeg har hørt om hadkriminalitet, men jeg forventede ikke, at det skete i Norge, siger hun.

Hun har mange venner, der var i byen lørdag aften.

– Da jeg fandt ud af, hvad der var sket, blev jeg bange, og jeg frygtede, at de var der, siger Martine, der mener, at det ligner et målrettet angreb på homoseksuelle.

Bella, 21, skifter mellem at græde og smile.

– Det er utroligt skræmmende, og jeg føler mig utrolig rasende over, at det sker her, siger Bella, der var uenig i, at paraden skulle aflyses.

– Vi skal ikke bare lægge os ned. Vi bliver aldrig trygge, hvis vi ikke står op for sagen. Så det er en blanding af tristhed og glæde over, at folk kommer og støtter op, siger hun, mens hendes jævnaldrende veninde tilføjer:

– Vi kom her for at fejre os selv. Og så sker dette. Det gør ekstremt ondt. Jeg har så ondt af alle, der var derinde, siger hun.

Masseskyderiet skete natten til lørdag, efter at der fredag var faldet dom i en anden voldsom drabssag fra Norge i oktober sidste år.

Her dræbte den danske statsborger Espen Andersen Bråthen fem personer i den norske by Kongsberg. Den sag kan du læse mere om her.