Olegs forsvundet: Kun skoene stod tilbage

50-årige Olegs skulle mødes med en ven ved Randers Fjord vest for Kare tirsdag aften. Men da vennen dukkede op, fandt han kun Olegs sko ved bredden.

- De har en aftale om, at hvis de sko står der, så er han gået ud for at fiske. Han leder efter ham og kan ikke finde ham, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Næste morgen kontaktede hans familie politiet, efter de selv havde ledt efter ham og var blevet urolig for, hvad der var sket ham.

Olegs er altså sandsynligvis forsvundet i forbindelse med, at han er gået ud i vandet for at fiske i en bugt, der skulle være et godt fiskested. Men politiet kan ikke vide det med hundrede procent sikkerhed, og derfor udelukker de ikke noget lige nu.

- Vi søger bredt, både med helikopter og hunde på land og med både på vandet og i et lidt større område, siger Jakob Christiansen.

Der er intet, der på nuværende tidspunkt tyder på en forbrydelse.

Olegs er 175 centimeter høj, omkring 75-80 kilo med sort kort hår. Han var iført sorte bukser, sort fiskejakke, sort kasket og medbragte en sort rygsæk. Han har en tatovering af et lille O på højre hånd og har altid et rødt gummi-armbånd med en hvid streg om håndleddet.