Oliespild i Nordsjælland skaber trafikale problemer

En anmeldelse om et potentielt olieudslip på Kongevejen i Helsingør skaber trafikale udfordringer.

Det fortæller vagtchef ved Helsingør Politi Daniel Cunneely.

- Der er anmeldelse om, at der er glat på kongevejen oppe i Helsingør. Det er formodentlig et oliespild fra strækningen mellem Flynderborgvej og ned til Helsingørmotorvejen.

Flere patruljer arbejder på stedet og vejleder trafikanter af omveje, fortæller Daniel Cunneely.

- Der bliver spærret af ved afkørsel tre, så trafikken fra Helsingørmotorvejen bliver ledt op på Mørdrupvej. Ligeledes bliver Kongevejen lukket fra rundkørslen ved Skindersøvej fra nordgående trafik, siger han.

Politiet kan ikke oplyse, hvordan det er sket. Men det drejer sig om en lang strækning, der er glat.

- Det er søndag morgen, så der er heldigvis ikke lige så meget trafik som i en hverdag.

- Men selvfølgelig er det en ulempe for folk, at vi skal til at lede trafikken andre veje. Vi håber på, at beredskabet bliver hurtigt færdige.

Politiet oplyser, at de ikke endnu har meldinger om større kødannelser.