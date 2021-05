Omar El-Husseins bror kræver erstatning for fængsling

I 329 dage sad en nu 24-årig mand varetægtsfængslet, efter at hans bror Omar El-Hussein i 2015 angreb Krudttønden og synagogen i København.

Han var sigtet for at have deltaget i brorens angreb. Sagen endte dog med at blive droppet, da anklagemyndigheden nåede frem til, at der ikke var grundlag for at tiltale ham.

Når man som uskyldig har siddet varetægtsfængslet, har man som udgangspunkt krav på erstatning.

Københavns Byret afviste dog for godt et år siden, at den 24-årige har krav på en sådan erstatning, og mandag skal Østre Landsret så behandle spørgsmålet.

Ved Omar El-Husseins angreb 14. og 15. februar 2015 blev filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan dræbt. Dels ved et debatmøde på Krudttønden om ytringsfrihed, kunst og blasfemi, dels ved synagogen.

Nogle timer efter det sidste angreb blev El-Hussein dræbt af politiet under en skudveksling.

Den nu 24-årige bror blev anholdt om formiddagen 27. februar 2015. Samme eftermiddag skulle han være rejst til Dubai på ferie med sin mor.

Politiets mistanke mod broren skyldtes især tre forhold.

Dagen før angrebet ved Krudttønden købte han en skudsikker vest i en butik på Jagtvej i København til Omar. 11 dage forinden lånte han sit kreditkort til Omar, så denne kunne købe en dolk på nettet.

Endelig mente politiet, at han på et tidspunkt mellem de to angreb havde givet sin White Sox-baseballkasket til Omar.

Den 24-årige kræver 1,2 millioner kroner i erstatning for fængslingen.

Men anklagemyndigheden sagde nej med den begrundelse, at han udviste 'egen skyld' - at han selv var ude om, at han blev mistænkt.

Københavns Byret gav anklagemyndigheden ret.

Forsvarsadvokat Rolf Gregersen fortalte dengang, at både han og broren var 'dybt forundrede' over begrundelsen, og de ankede straks afgørelsen.

Østre Landsret behandler sagen mandag og fredag. Det vides ikke, hvornår landsretten træffer en afgørelse.