Ombudsmand kritiserer ikke tvangsudsendelse fra Center Avnstrup

Ombudsmanden har undersøgt tvangsudsendelsen af en iransk-kurdisk kvinde og hendes børn fra Center Avnstrup i marts og ikke fundet anledning til bemærkninger om forløbet.

Det skriver ombudsmanden i en pressemeddelelse.

En video af tvangsudsendelsen skabte stor debat på de sociale medier. Videoen blev kritiseret for at være for voldsom.

Den daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) blev indkaldt i samråd i sagen for at forklare forløbet.

Ombudsmanden har vurderet, hvorvidt politiets magtanvendelse var nødvendig, forsvarlig og så skånsom som muligt.

En medarbejder fra ombudsmanden var til stede under udsendelsen. Vurderingen af forløbet bygger på observationer af forløbet, kvindens adfærd, og hvilken magtanvendelse politiet har brugt.

Ombudsmanden mener ikke, at magtanvendelsen giver anledning til bemærkninger.

Videoen blev oprindelig delt på de sociale medier af organisationen Trampolinhuset i marts. Her skrev organisationen, at dens oplysninger pegede på, at kvinden var blevet medicineret for at passivere hende.

Medicin må alene gives på baggrund af en lægefaglig beslutning. Myndighedspersoner må ikke medvirke til, at medicin bliver brugt til at pacificere en voldsom men rask person.

Lægen, som deltog i udsendelsen, afviser over for ombudsmanden, at have givet kvinden medicin. Der er heller ikke nogen oplysninger, der tyder på, at der er brugt medicin eller andre former for beroligende midler.

Derfor vil ombudsmanden ikke foretage sig yderligere i den del af sagen.

Ombudsmanden har heller ikke fået andre oplysninger eller observeret noget, som kan give anledning til kritik. Det skriver ombudsmanden i et afsluttende brev til Hjemrejsestyrelsen.